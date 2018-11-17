واشنطن 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو اليوم وزير التوحيد الكوري الجنوبي، تشو ميونغ جيون في العاصمة الأمريكية واشنطن.وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، ان الجانببن ناقشا سبل تطويرالتنسيق بين الكوريتين والتعاون لتحقيق تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية تجاه نزع السلاح النووى.وأكد الجانبان الالتزام بالتنسيق الوثيق خلال الجهود الجارية لتحقيق نزع السلاح النووي بشكل نهائي وعلى النحو الذي تم الاتفاق عليه مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون.// انتهى //05:49ت م0152