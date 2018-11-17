الرياض 08 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واستوج رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة اللواء إسماعيل القرقاوي المنتخب السعودي الأول لكرة السلة بكأس البطولة العربية للمنتخبات الـ23 بعد فوزه على المنتخب الجزائري بنتيجة 81/85 ، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة أستاذ القاهرة.وقدم المنتخب السعودي مستوى رائعًا ومميزًا وكان محل إشادة جميع المتابعين والنقاد في البطولة، إذ فرض الأخضر سطيرته على المباراة خاصة في الفترة الثالثة والرابعة التي شهدت سيطرة مطلقة للمنتخب.ورفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، من جانبه، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة تحقيق المنتخب السعودي البطولة العربية لكرة السلة في جمهورية مصر العربية.// انتهى //05:55ت م0153