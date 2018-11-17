عام / الصحف السعودية
السبت 1440/3/9 هـ الموافق 2018/11/17 م واس
الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يرعى المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم.. جمادى الآخرة
نيابةً عن الملك.. منصور بن متعب يحضر مراسم تنصيب رئيس المالديف
الأمير مقرن بن عبدالعزيز يفتتح جامع والدته في الرياض
أمير الجوف يتفقد محافظات وقرى المنطقة المتضررة من السيول
خطيب المسجد الحرام: الإسلام دين سماحة ورحمة وسلام للبشرية
إمام المسجد النبوي يحذر من إرجافات الأعداء ضد المملكة
أداء صلاة الغائب على جمال خاشقجي في الحرمين
الربيعة يستعرض في وارسو مشروعات المملكة الإنسانية في اليمن والدول المتضررة
فريق مركز الملك سلمان يتفقد المشروعات المنفذة للاجئين السوريين في تركيا
ثقة عربية دولية في إجراءات المملكة
المملكة تؤكد أهمية الحل السياسي المبني على إقامة سلطة انتقالية للأزمة السورية
السفير المعلمي: سلوك إيران في اضطهاد الأقليات هو امتداد لمنهجها في التطهير العرقي
«التحالف» يدمر زورقا مفخخا استهدف جازان
إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود غزة
الاحتلال يواصل الاعتقالات في طولكرم
الجيش اليمني يستعيد مديرية دمت ويفرض حصاراً على الحوثيين في الحديدة
ميليشيا الانقلاب تُسلح المجرمين لمواجهة النقص في صفوفها
العراق: عبدالمهدي يلوح بالاستقالة.. وخلافات الكتل تعرقل الحقائب الأمنية
البشير: نقدم أنموذج الإسلام الوسطي
تونس تجمد أموال العناصر الإرهابية
مصرع تسعة من قوات النظام في حماة
روسيا: لا أساس للتشكيك في قدرة السعودية على التحقيق في مقتل خاشقجي
ترمب يوقع قانوناً لإنشاء وكالة الأمن السيبراني
كوريا الشمالية ترحل مواطناً أميركياً
إيران: مجزرة جديدة لنظام «القتل بالجملة»
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