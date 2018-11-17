الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يرعى المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم.. جمادى الآخرةنيابةً عن الملك.. منصور بن متعب يحضر مراسم تنصيب رئيس المالديفالأمير مقرن بن عبدالعزيز يفتتح جامع والدته في الرياضأمير الجوف يتفقد محافظات وقرى المنطقة المتضررة من السيولخطيب المسجد الحرام: الإسلام دين سماحة ورحمة وسلام للبشريةإمام المسجد النبوي يحذر من إرجافات الأعداء ضد المملكةأداء صلاة الغائب على جمال خاشقجي في الحرمينالربيعة يستعرض في وارسو مشروعات المملكة الإنسانية في اليمن والدول المتضررةفريق مركز الملك سلمان يتفقد المشروعات المنفذة للاجئين السوريين في تركياثقة عربية دولية في إجراءات المملكةالمملكة تؤكد أهمية الحل السياسي المبني على إقامة سلطة انتقالية للأزمة السوريةالسفير المعلمي: سلوك إيران في اضطهاد الأقليات هو امتداد لمنهجها في التطهير العرقي«التحالف» يدمر زورقا مفخخا استهدف جازانإصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود غزةالاحتلال يواصل الاعتقالات في طولكرمالجيش اليمني يستعيد مديرية دمت ويفرض حصاراً على الحوثيين في الحديدةميليشيا الانقلاب تُسلح المجرمين لمواجهة النقص في صفوفهاالعراق: عبدالمهدي يلوح بالاستقالة.. وخلافات الكتل تعرقل الحقائب الأمنيةالبشير: نقدم أنموذج الإسلام الوسطيتونس تجمد أموال العناصر الإرهابيةمصرع تسعة من قوات النظام في حماةروسيا: لا أساس للتشكيك في قدرة السعودية على التحقيق في مقتل خاشقجيترمب يوقع قانوناً لإنشاء وكالة الأمن السيبرانيكوريا الشمالية ترحل مواطناً أميركياًإيران: مجزرة جديدة لنظام «القتل بالجملة»// يتبع //06:34ت م0003