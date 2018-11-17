وركزت الصحف على عدد من القضايا في الشأن المحلي والإقليمي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (بيان الحقيقة): لم يترك البيان التفصيلي للنيابة العامة حول قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، الذي كان شاملاً وشفافاً وواضحاً، مجالاً لأية تكهنات أو تخرصات اعتمدتها جهات معادية للمملكة قبل صدور البيان، الذي جاء تفصيلياً واضعاً النقاط فوق الحروف، وقاطعاً كل قول بُني على الباطل دون مراعاة للحقائق أو الرغبة في الوصول إليها.وأكدت أن المملكة دولة مؤسسات وليس لديها ما تخاف منه أو تخفيه، من أجل ذلك جاء البيان كما يجب أن يكون مؤكداً النهج الذي انتهجته وتنتهجه ولا تحيد عنه والمتمثل في التعامل مع القضايا بكل عدالة وشفافية ودون أية مواربة أو تدليس، فنحن جبلنا في بلادنا على الوضوح والصراحة دون أن يرمش لنا جفن، فلسنا ممن يدسون رؤوسهم في الرمال، بل نحن ممن يرفعون رؤوسهم في رابعة النهار لننظر في الأمور بكل وضوح، وهذا ما فعله بيان النائب العام تحديداً عندما فصّل الوقائع في هذه القضية وأعلنها للعالم محدداً المسؤولية على عاتق من قام بتنفيذها، مطالباً بتنفيذ القصاص بحق من ارتكب الجرم وهذا هو عين العدالة وسنام تحقيقها، وهذا هو الإجراء الذي تتبعه الدول ذات السيادة التي تتخذ من العدل مبدأً ثابتاً مما دعا تلك الدول إلى الإشادة بالإجراءات التي اتخذتها المملكة معتبرة إياها خطوة صحيحة تماماً تؤكد النهج السعودي في تحقيق الشفافية والعدالة.وخلصت إلى القول: بيان النيابة العامة أخرس كل الألسن وجعلها تدخل جحورها، ولم نعد نسمع فحيحها فهي قد توارت وراء شمس الحقائق الساطعة التي أحرقتها وجعلتها تتوارى خجلاً من أكاذيب ابتدعتها فوقعت في شر أعمالها.// يتبع //06:41ت م0004