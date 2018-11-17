عام / الصحف السعودية / إضافة ثانية وأخيرة
السبت 1440/3/9 هـ الموافق 2018/11/17 م واس
وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (الحوثيون وسياسة التجويع بإعاقة المعونات): مؤسف ، ومؤسف جدا ما تقوم به ميليشيات الحوثي وأمام أنظار العالم من عرقلة وإعاقة وصول المواد الإغاثية والطبية إلى المدنيين في أقاليم سيطرتها ، لكن المؤسف الأكبر هو الصمت الدولي تجاه هذه السياسات الحوثية المعادية للإنسانية ، وإغماض بعض المؤسسات الدولية التي طالما انحازت في تقاريرها إلى الروايات التي تصدر عن ميليشيات التمرد ، لتطهرها من رجسها ، لا .. بل وقد تنسب ما تقوم به إلى قوات الشرعية المدعومة من قبل التحالف .
وأضافت أن التحالف قبل يومين تقريبا أعلن أنه أصدر 6 تصاريح لسفن متوجهة للموانىء اليمنية ، موضحا أن تلك السفن تحمل مواد أساسية وغذائية وطبية ومشتقات نفطية ، مبينا أن 5 سفن منها تتواجد في ميناء الحديدة ، حيث تمنعها الميليشيات الانقلابية الحوثية التابعة لإيران من تفريغ حمولاتها ، إلى جانب منع سفينة أخرى في ميناء الصليف ، بينما تنتظر خمس سفن أخرى الدخول لميناء الحديدة منذ أكثر من شهر ، مما يؤثر على معيشة وصحة الشعب اليمني ، حيث بات من الواضح أن ميليشيات المتمردين تستخدم هذا الأسلوب لإجبار المدنيين للإذعان لهم ، وإعلان الولاء لهم حتى يسمح بوصول المعونات إليهم ، وهو أسلوب رخيص ، ومناف لقيم الإنسانية التي غابت للأسف عن أعين المنظمات التي تشاهد ما يجري دون أن تحرك أي ساكن ، وكأنها تصطف إلى جانب قوى التمرد في معاقبة الشعب اليمني على ذنب لم يقترفوه ، أو كأنها تدفعهم من طرف خفي للانصياع للمتمردين ، وإرسال أطفالهم إلى جبهات القتال مقابل لقمة العيش أو مصل طبي ، وإن لم تقل أو تعلن ذلك ، إلا أن هذه هي النتيجة الطبيعية أمام الصمت الدولي على ما يجري ، في الوقت الذي تُغمَض فيه كل العيون عن القوافل والجسور من المواد الإغاثية التي يرسلها على مدار الساعة مركز الملك سلمان للإغاثة إلى الشعب اليمني الشقيق ، والذي مكنه من الصمود على مدى الأعوام الفائتة .
وأوضحت أن العبث الحوثي باستخدام عرقلة المعونات كسلاح تجويع ضد اليمنيين بعدما فقد الكثير من أدواته في الحرب بسبب انكفاء الداعم الإيراني إلى الداخل نتيجة العقوبات الأمريكية ، يجب ألا يمر عرضا ، إذ يلزم أن يلفت أنظار القوى الكبرى ، والمنظمات الأممية إلى أن هذا السلوك الميليشياوي بات يهدد حياة الكثير من اليمنيين ، ويفتح سابقةً لكل قوى التمرد لأن تمارس نفس العبث بقيم الإنسانية ، وقتل المدنيين بالتجويع فوق قتلهم بالبنادق .
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