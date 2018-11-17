القاهرة 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسواكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إصابة 40 فلسطينيًا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية على حدود غزة.وأبرزت صحف السبت مشاركة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي تعقد في وقت لاحق بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وأنبأت عن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على سيادة سوريا على هضبة الجولان المحتلة، معتبرة أن كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي فيها باطلة وملغاة.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كاليفورنيا إلى 63 شخصًا، وبلع عدد المفقودين نحو 630 شخصًا.// انتهى //09:37ت م0011