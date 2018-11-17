عام / سمو ولي العهد يهنئ سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني لبلاده
السبت 1440/3/9 هـ الموافق 2018/11/17 م واس
الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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