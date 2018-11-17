الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:44ت م0014