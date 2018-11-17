الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ريموندز فيجونس، رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:04ت م0018