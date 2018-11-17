عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية لاتفيا بذكرى استقلال بلاده
السبت 1440/3/9 هـ الموافق 2018/11/17 م واس
الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ريموندز فيجونس، رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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10:04ت م
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