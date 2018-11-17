نيويورك 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسجددت الكويت دعمها للعملية السياسية في جنوب السودان بمراحلها كافة مرحبة بانخفاض العمليات القتالية في الدولة.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة لمجلس الأمن حول جنوب السودان أمس الجمعة، أكد خلالها أن التوقيع على الاتفاق المنشط لحل النزاع في جنوب السودان كان بمثابة الصفحة الجديدة في تاريخ البلاد.وأعرب العتيبي في الوقت نفسه عن القلق إزاء استمرار بعض العناصر في خروجها عن ركب السلام مهددة بذلك أمن وسلامة شعب جنوب السودان الذي يتطلع للسلام والمصالحة والعدالة والتنمية.وقال إنه "كان للحرب دروس فمنها أن المرأة هي من أولى ضحاياها وفي مقدمة الداعين للسلام فدورها في جميع مراحل التفاوض والانتقال وتحقيق السلام المستدام أمر مهم وحيوي فيجب ألا تعاني نار الحرب وإغفال السلام لدورها".وأكد السفير العتيبي أن المرأة تستحق المزيد من المشاركة في عملية صنع القرار في جنوب السودان، متطلعًا لاستكمال الإجراءات القانونية نحو إنشاء وعمل المحكمة المختلطة في جنوب السودان تطبيقًا لاتفاق السلام ليعم العدل ولينعم الشعب نساء ورجالاً وأطفالاً بالعدالة.وأشار إلى أنه لا تزال هناك أمور تعكر صفو السلام كمدى قابلية اللاجئين والنازحين للعودة والذي يقارب عددهم 5ر4 مليون شخص وحرمان ما يقارب 70 في المئة من الأطفال من الالتحاق بالمدارس وارتفاع تكلفة الحصول على القوت اليومي.ودعا مندوب الكويت الأطراف التي لا تزال تعرقل العمل الإنساني ووصول المساعدات إلى وقف تلك الممارسات التي يدفع ثمنها المحتاجون الأبرياء.// انتهى //10:06ت م0019