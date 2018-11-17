موسكو 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسأعرب رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف عن أمله في أن يتطور التعاون في قطاع الطاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ دون قيود أحادية غير مشروعة.وقال مدفيديف في قمة منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي آبيك، التي افتتحت أعمالها السبت، في بابوا غينيا الجديدة "نعول على أن يتطور قطاع الطاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادي على أساس مبادئ السوق دون أي قيود أحادية غير مشروعة".وأضاف "نحن مستعدون لتطوير العلاقات في قطاع الغاز مع جميع الشركاء المهتمين"، لافتًا إلى أن منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى تحديث ولكن من دون إضعاف نفوذها أو تفكيكها، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.وتابع قائلا في قمة أعمال أبيك (منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ) "مثل العديد من البلدان، ندرك أن منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى تحديث ولكن دون إضعاف نفوذها وتقويض المبادئ الأساسية لعملها، وخاصة تفكيكها، مما يعني انهيار التجارة المتحضرة".ودعا رئيس الوزراء الروسي إلى بذل جهود مشتركة لتحسين فعالية منظمة التجارة العالمية ودورها التنظيمي.// انتهى //10:16ت م0020