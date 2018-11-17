كرمان 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسضربت هزة أرضية بقوة 1ر5 درجات على مقياس ريختر محافظة كرمان جنوب شرق إيران منتصف ليلة أمس.وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن هذه الهزة الأرضية ضربت ضواحي بلدة مردهك التابعة لمدينة عنبر آباد بمحافظة كرمان، وبحسب مصادر إعلامية نقلاً عن حاكم مدينة عنبر آباد، بأنه لم ترد أي تقارير تتحدث عن وقوع أضرار جراء هذه الهزة الأرضية.// انتهى //10:35ت م0021