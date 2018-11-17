طرابلس 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، خبر تثمين القرارات والإجراءات الصادرة عن النائب العام في المملكة العربية السعودية، ووصفها بأنها خطوة في الطريق الصحيح، وإشادتها بأنها تعبر عن التزام المملكة العربية السعودية بإرساء قواعد العدل والحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة لتأخذ العدالة مجراها.وركزت على تصريحات رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، أن ليبيا بحاجة الآن إلى دستور يتضمن القانون الانتخابي، وأن الدستور المقترح ينتظر المصادقة عليه من مجلس النواب لإجراءاستفتاء شعبي عليه.وأشارت صحف السبت إلى تصريحات عقيله صالح رئيس البرلمان، بأن غسان سلامه أكد له عدم ممانعته فيما يتخذه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من اتفاقات وإجراءات حولإعادة تشكيل المجلس الرئاسي.وتطرقت إلى توقيع السفيرة الليبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية وفاء بوقعيقيص، ونائبة المدير العام المساعد لمكتب المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية الأمريكي جوديث غاربر،على تجديد اتفاقية التعاون في العلوم والتكنولوجيا بين ليبيا والولايات المتحدة لمدة عشرة سنوات قادمة.ونقلت صحف ليبيا إعلان الخارجية البريطانية، بأن المملكة المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا، أمنت موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات ضد صلاح بادي بموجب بنود قرار مجلس الأمن// انتهى //11:15ت م0030