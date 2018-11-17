بيروت 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على استمرار أزمة تعليق تشكيل الحكومة الجديدة والتداعيات الخطيرة المترتبة على هذا التأخير وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في ظل غياب أي مؤشر جدي لحلحلة العقد التي تحول دون الإعلان عن التشكيلة الجديدة.وأخبرت عن إصابة ا40 فلسطينيًا بنيران الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت خلال احتجاجات أمس الـ 34 لمسيرات العودة قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.وتحدثت صحف السبت عن تقديم الموفد الدولي مارتن غريفتس في نيويورك إحاطة لمجلس الأمن بشأن وضع اليمن، وإعرابه بعد بدء جلسة المجلس عن امتنانه لجميع من دعا إلى وقف العمليات العسكرية في الحديدة.وأشارت إلى توصل بغداد وإقليم كردستان إلى اتفاق مبدئي لمعاودة ضخ النفط من حقول كركوك التي استعادتها القوات الاتحادية قبل عام إلى ميناء جيهان التركي.ولفتت إلى تنفيذ ستة جيوش عربية تشارك للمرة الأولى في مناورات "درع العرب/1" مناورة بالذخيرة الحية في منطقة الحمام الصحراوية شمال غرب مصر.وأوردت صحف لبنان نبأ إلقاء السلطات الأمنية الأرجنتينية القبض أمس، على شقيقين أرجنتينيين للاشتباه في صلتهما بحزب الله أو انتمائهما إلى خلية للحزب في الأرجنيتين.// انتهى //11:47ت م0035