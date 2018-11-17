رام الله 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وسلطت الضوء على تحذيرات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من نتائج وتداعياتها التهديدات التي تصدر عن قادة الاحتلال الاسرائيلي هذه الأيام على خلفية البحث عن مخرج للمأزق الذي وجد الاحتلال نفسه فيه، خاصة بعد موافقته على وقف العدوان الأخير على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وتحدثت صحف السبت عن عرض قائد حركة حماس في قطاع غزة، سلاحًا كاتمًا للصوت، قال إنّ مقاتلي كتائب القسام، اغتنموه من القوّة الإسرائيلية الخاصّة التي تسللت شرق خانيونس.وأولت اهتمامًا بتأكيدات الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت، أن حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يحتاج إلى مفاوضات مباشرة بين الطرفين.وواكبت صحف فلسطين نبأ تصوّيت الولايات المتحدة للمرة الأولى ضد قرار سنوي تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين احتلال إسرائيل لهضبة الجولان، في موقف يناقض ما درجت عليه الإدارات الأميركية السابقة من الامتناع عن التصويت.// انتهى //11:50ت م0036