إسلام آباد 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، إعلان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن نجاح حكومته في التغلب على الأزمة الاقتصادية بسبب الدعم الذي حصلت عليه من المملكة العربية السعودية وباقي الدول الصديقة.واهتمت بتصريح رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر، الذي أكد اهتمام بلاده بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية، وحرصها على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية معها.وأشارت صحف السبت إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الباكستاني تدريجيًا بعد أن شهدت تراجعًا مستمرًا على مدى الأشهر الماضية.وعرجت على تكثيف السلطات الباكستانية حملة ملاحقة العصابات الإجرامية التي تبتز المواطنين في باكستان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وتطرقت إلى عزم القيادة العسكرية الباكستانية على تحسين الوضع الأمني في إقليم بلوشستان وتأمين كافة المشاريع المتعلقة بمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وتناقلت أنباء النجاحات التي حققتها القوات الوطنية اليمنية ضد المليشيات الانقلابية في اليمن.كما أخبرت صحف باكستان عن مقتل وإصابة العشرات جراء عاصفة استوائية عنيفة ضربت سواحل جنوب شرق الهند.// انتهى //11:52ت م0037