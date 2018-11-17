أبوظبي 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واستستضيف أبوظبي بعد غد، فعاليات الدورة الأولى من ملتقى "تحالف الأديان لأمن المجتمعات .. كرامة الطفل في العالم الرقمي"، برعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.ويأتي انعقاد الملتقى في دولة الإمارات، تأكيدًا على المكانة الاستراتيجية التي تتميز بها على المستوى العالمي في تعزيز الحوار السلمي، من خلال نموذجها الريادي في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش السلمي بين شعوب العالم.ويشارك في الملتقى - الذي يستمر يومين - نحو 450 من قادة الأديان في العالم، بهدف إثراء الحوار لإقرار منهج عمل يعزز الجهود نحو مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية، إضافة إلى دعم قادة الأديان للخروج بأفكار موحدة لتعزيز حماية المجتمعات وخاصة النشء من جرائم الابتزاز عبر العالم الرقمي ومخاطر الشبكة العنكبوتية.// انتهى //11:56ت م0038