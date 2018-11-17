الجزائر09ربيع الاول 1440 هـالموافق17 نوفمبر 2018 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، على تبعات استقالة جمال ولد عباس، من أمانة حزب جبهة التحرير الوطني لدواعي صحية، وتعيين رئيس البرلمان معاذ بوشارب خليفة له، مشيرة في الصدد إلى تعليق أعمال التحالف الرئاسي الداعم لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.دوليًا.. اهتمت صحف السبت بتصويت الأمم المتحدة على قرار يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لافتة إلى تصويت 169 دولة لصالح القرار الذي تقدمت به فلسطين ومصر وعدة دول في أمريكا اللاتينية، بينما صوتت 6 دول ضده، وامتنعت 12 أخرى عن التصويت.وتطرقت إلى الجلسة الخاصة لمجلس الأمن بشأن اليمن، التي ناقشت استئناف مفاوضات السلام، ولفتت في الشأن السوري إلى أنباء حول عزم النظام السوري على شن عملية عسكرية محتملة في القريب العاجل غير محددة.وفي تقارير دولية أخرى.. أنبأت صحف الجزائر عن مطالبة مسلمي الروهينغا من حكومة ميانمار بتقديم ضمانات لحمايتهم قبل بدء خطة العودة من بنغلاديش المجاورة، وسط أنباء عن اعتقال أكثر من مائة لاجئ من الروهينغا بعد محاولتهم الفرار من محتشدات بولاية راخين في غرب ميانمار.كما أخبرت عن مقتل 42 شخصًا على الأقل إثر انفجار قارورة غاز في حافلة كانت تقلهم على طريق سريع يربط بين المعبر الحدودي مع جنوب إفريقيا ومدينة بولاوايو الزمبابوية.// انتهى //12:01ت م0039