تونس 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، على تجديد تونس موقفها الثابت والمبدئي المناصر للقضية الفلسطينية العادلة والداعم لنضالات الشعب الفلسطيني الشقيق بمناسبة الذكرى الـ 30 لإعلان قيام دولة فلسطين.وكتبت عن إدانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس العدوان الإجرامي على قطاع غزة، وتحميله الحكومة الإسرائلية المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات هذا العدوان، مشيرة في ذات الإطار إلى تظاهر آلاف المستوطنين في مدينة تل أبيب ضد وقف إطلاق النار وضعف حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمام المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وتناقلت صحف السبت في شأن آخر.. تأكيد متحدث باسم وزارة الصحة الروسية أن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في مخيم الكربان في سوريا خلال شهر بسبب الأمراض الوبائية ونقص الرعاية الصحية.وتناولت إعلان السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في اراضيها إلى 66 شخصًا فيما لا يزال أكثر من 630 شخصًا في عداد المفقودين.وفي مجموعة أخرى من الأخبار المتفرقة.. كتبت صحف تونس عن اعتزام وزارة الدفاع الأمريكية سحب مئات الجنود من إفريقيا وقيام كوريا الشمالية بتجربة سلاح تكتيكي جديد ودعوة أعضاء من البرلمان البريطاني إلى سحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، على خلفية موضوع البريكست.// انتهى //12:05ت م0040