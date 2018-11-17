المدينة المنورة 9 ربيع الأول 1440هـ الموافق 17 نوفمبر 2018م واسترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, اجتماع الجمعية العمومية لجمعية " البر " بالمدينة المنورة, وذلك لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية في دورته القادمة .واستمع الأمير فيصل بن سلمان خلال ترؤسه الاجتماع لآراء أعضاء الجمعية العمومية واقتراحاتهم، حاثاً في الوقت نفسه ببذل كل ما من شأنه أن يرقى بعملها في مجال العمل الخيري وتطوير آلياته في المنطقة.من جانبه قدّم الأمين العام الحالي للجمعية نشأت عباس شرحا عن نشاطات الجمعية تضمن إقرار الميزانية العمومية, ومناقشة عدة موضوعات تتعلق بأعمال الجمعية للارتقاء بها .وأعرب أعضاء المجلس عن شكرهم لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على حرصه الذي يوليه للجمعية ودعمه المتواصل لبرامجها ولمشروعات الخير والعطاء في جميع مجالاتها .// انتهى //12:13ت م0042