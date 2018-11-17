الخرطوم 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 16 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم، بمشاركة الرئيس السوداني عمر البشير في الدورة الاستثنائية الـ 11 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تبدأ اليوم، في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا اليوم.وركزت صحف السبت على نجاح الجيش الوطني اليمني أمس، في اقتحام مدينة دمت الاستراتيجية في الضالع فيما تقدمت ألوية العمالقة نحو مدينة الصالح بالحديدة وأطبقت الحصار عليها من عدة جبهات.ولفتت الانتباه إلى تصويت الولايات المتحدة أمس، للمرة الأولى ضد قرار سنوي تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين احتلال إسرائيل لهضبة الجولان.وعرجت صحف السودان على تعهد رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بالنضال من أجل إنقاذ مسودة اتفاقها لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن تسببت استقالة وزراء في وضع استراتيجيتها ومنصبها على المحك.// انتهى //12:41ت م0045