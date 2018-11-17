المدينة المنورة 9 ربيع الأول 1440هـ الموافق 17 نوفمبر 2018م واسينظم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة بالتعاون والشراكة مع الإدارة العامة للأكاديمية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الأربعاء القادم برنامجاً بعنوان " مهارات البحث العلمي وتقنياته " المخصصة للنساء وذلك بمقر هيئة تطوير المدينة المنورة.وتقدم البرنامج الذي يأتي ضمن سلسلة دورات منظومة بناء وتطوير الذات للمشروع التدريبي اكتساب (ECTSAP) ، وكيلة كلية علوم الأسرة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتورة نورا بنت عيد مقبول الرفاعي.// انتهى //12:51ت م0047