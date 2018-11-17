بغداد 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسواصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم، اهتمامها بالحراك الذي يقوم به رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لاستكمال الحقيبة الوزارية التي مازالت ثمان حقائب وزارية شاغرة فيها.وتوقعت أن يشهد الأسبوع الحالي تقديم أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة إلى البرلمان للتصويت عليهم ومنحهم الثقة، منوهة بضرورة منح الحقائب الأمنية" الدفاع والداخلية والأمن الوطني" لأشخاص أكفاء ومهنيين ومستقلين وذوي خبرة في المجال الأمني والعسكري.وتناولت صحف السبت الجدل الدائر بين الكتل السياسية بشأن المرشحين لشغل عدد من الوزارات الشاغرة، منوهة بحصول اتفاق بين هذه الكتل على 5 مرشحين من أصل 8.وأبرزت اصحف العراق لمساعي الهادفة إلى تعديل الموازنة الاتحادية الجديدة للعراق للعام القادم 2019، بحيث يتم احتساب سعر برميل النفط العراقي بـ 60 دولارًا بدلا من 56, وذلك في ضوء الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط عالميًا بالفترة الأخيرة.// انتهى //12:56ت م0048