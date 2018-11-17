الرباط 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بمشاركة المغرب في أعمال القمة الاستثنائية الـ 11 للاتحاد الإفريقي التي تلتئم بالعاصمة الإثيوبية و تنكب على دراسة مجموعة من مقترحات إصلاح الاتحاد على المستويات المؤسساتية والإدارية والمالية.وتناقلت تأكيد الخارجية الأمريكية أن تحسين العلاقات بين الجزائر والمغرب من شأنه أن يسمح للبلدين بالتصدي للقضايا الثنائية والإقليمية المشتركة من ضمنها الإرهاب والهجرة غير القانونية وتهريب المخدرات والاندماج الاقتصادي.وتابعت صحف السبت اهتمامها بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة التوتر المستمر في قطاع غزة، مشيرة إلى إصابة عشرات الفلسطينين برصاص قوات الاحتلال في مسيرات العودة على الحدود الشرقية للقطاع.وواصلت اهتمامها بالتطورات الميدانية في اليمن، مبرزة اتفاقًا غير رسمي لوقف إطلاق النار يسود جبهات القتال في محافظة الحديدة في وقت تجري فيه التحضيرات لمشاورات سياسية حول الأزمة في السويد.وتحدثت صحف المغرب عن المتاعب المستمرة التي تواجهها رئيس الوزراء البريطانية، فيما يتعلق بتدابير الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولفتت إلى أن البرلمان هدد بالتصويت ضد مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.// انتهى //13:01ت م0049