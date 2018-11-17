لندن 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، آخر المستجدات والأحداث المأساوية في قطاع غزة الفلسطيني، مبينة أن قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي تسببت في أزمة إنسانية للقطاع.وواصلت الحديث عن تداعيات أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على خلفية خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي تزمع عرضها على مجلس العموم البريطاني في ظل استقالات لبعض وزراء حكومتها.ونقلت صحف السبت إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بعقد الأمم المتحدة مؤتمرًا في السويد للتوصل إلى حل سلمي للأزمة في اليمن، وذلك بحضور الأطراف المتحاربة هناك.ونقلت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله، إنه يعتقد بأن الولايات المتحدة قد تتوصل لاتفاق تجاري مع الصين، وهو ما يبعث الأمل في إمكانية خفض التوترات بين البلدين.وأشارت إلى إدانة كبار المسؤولين في حركة "الخمير الحمر" بكمبوديا، بالإبادة الجماعية، وذلك في محاكمة تابع مجرياتها ها الملايين من المواطنين هناك.ونوهت صحف بريطانيا بقيام الشرطة التركية باعتقال أكثر من 12 شخصًا من بينهم أساتذة جامعيون، متهمين بأنهم على صلة بمعهد يرأسه الناشط الحقوقي المسجون عثمان كافالا.// انتهى //13:09ت م0050