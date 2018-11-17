الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسينظم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية مجموعة من الدورات التدريبية لوفود متعددة من جمهورية تنزانيا الاتحادية بالتعاون مع عدد من المؤسسات العلمية اللغوية في الجامعات السعودية في الأسابيع القادمة.وأوضح الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أن المركز ينشط في تنفيذ برامج تدريبية متنوعة في عدة دول بالتعاون مع المؤسسات العلمية اللغوية في الجامعات السعودية والخبراء العاملين فيها، حيث ينفذ في المدة 18 – 22 نوفمبر 2018م دورة تدريبية بالتعاون مع معهد تعليم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لوفد من معلمي جمهورية تنزانيا، كما ينفذ في المدة 2 – 6 ديسمبر 2018م دورة لوفد ثانٍ من معلمي تنزانيا بالتعاون مع معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، ويختتم برنامجه مع الوفود الثلاثة من جمهورية تنزانيا بدورة ينفذها بالتعاون مع معهد اللغويات العربية بجامعة الملك سعود بالرياض في المدة 9 – 13 ديسمبر 2018م.وأبان الوشمي أن هذه البرامج التدريبية تتناول: مهارات تعليم اللغة العربية، ومهارات البحث العلمي اللغوي، وهي موجهة إلى معلمي اللغة العربية وبعض الأساتذة من الجامعات التنزانية.وأفاد أن المركز اختتم برامجه التدريبية التي نفذها مؤخرا، إذ نفذ دورة في جمهورية البوسنة والهرسك بالتعاون مع مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو، ودورة تدريبية لوفد من جزر المالديف بالتعاون مع معهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، وبرنامجاً اختتمه يوم الخميس 15 نوفمبر 2018 بالتعاون مع كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وشارك فيه وفد مكون من 13 أستاذاً جامعيا من جامعات جمهورية بوركينافاسو.يشار إلى أن المركز يطلق في الأسابيع القادمة دورات تدريبية أخرى ينفذها - ضمن برامج المركز الدولية - في كوريا والبرازيل وموريشيوس وجزر القمر بالتعاون مع عدد من الجهات العلمية والثقافية في ديسمبر القادم.// انتهى //13:25ت م0052