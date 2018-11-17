الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسرفع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة.وأعرب باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة عن التهنئة لجميع الأعضاء الذين تم اختيارهم وتعيينهم أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة، مؤكدا الحرص على أولوية رعاية وتنمية أموال القاصرين من خلال الفرص الاستثمارية الملائمة، وخدمتها للمستفيدين وتعزيز التنمية الاقتصادية للهيئة بما يحقق رؤية المملكة 2030م.وسأل معاليه الله عز وجل لجميع أعضاء المجلس العون والتوفيق والسداد في تأدية هذه الأمانة، وتحقيق توجيهات ورؤى ولاة الأمر.من جهته عبر وكيل جامعة الملك عبد العزيز للأعمال والإبداع المعرفي عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق بن عبد المحسن الخيال، عن تشرفه بهذه الثقة الغالية سائلا الله أن يعينه على أداء الأمانة التي حملها من أجل الإسهام في تطوير العمل في الهيئة وتقديم أفضل الاستثمارات والخدمات للمشمولين بنظام الهيئة وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.بدوره أبدى عضو مجلس الإدارة خالد بن أحمد الدوسري، سعادته باختياره عضواً لمجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، عاداً هذه الثقة وساما كبيرا وتاجا من القيادة العليا لهذا الوطن، مؤكداً أن العمل مع فريق الهيئة سيكون مضاعفا من أجل تنمية أموال هذه الفئات الغالية التي أوكل ولاة الأمر للهيئة مسؤولية المحافظة على أموالهم وتنميتها بدلاً من تناقصها من خلال الصرف عليهم وهم صغار.من جانبه قال عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد بن صالح قاضي: إن الطموح أن نحقق كل ما تصبو إليه القيادة الرشيدة في رعاية وحفظ أموال القاصرين ومن في حكمهم وتنميتها واستثمارها بأمن وأفضل طرق الاستثمار حسب أحكام الشريعة الإسلامية التي توصل إلى هذه الغايات بكل عزيمة وإخلاص، والأفكار في ذلك كثيرة وواسعة بتدارسها المجلس، سالكاً أفضل مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتحقيق بأعلى صورة الإتقان والإحسان.// يتبع //13:30ت م0053

أما عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور عصام بن سعد الغامدي فأكد أنه من المهم الاهتمام بثقافة المواطن السعودي المشمول بنظام الهيئة ودعمه لاكتساب المعارف والمهارات في إدارة أمواله قبل استلامها والتصرف بها وتسخيرها فيما يعود عليه وعلى وطنه بالنفع، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له بالغ الأثر الإيجابي في دور الهيئة من خلال قيامها بمهامها، وإيجاد برامج تشرف عليها الهيئة لتهيئة القاصرين لإدارة أموالهم بوعي وحكمة قبل استلامها، كما يمكن توفير برامج لمعاونة الأوصياء والقيمين والأولياء (غير الآباء) لإدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم بالطرق الشرعية والنظامية ذات النفع المتميز ومساعدتهم لتحمل مسؤولياتهم، بالإضافة إلى أن هناك حاجة لإعادة النظر بأحكام نظام الهيئة ولائحته التنفيذية بما يتوافق وأهداف رؤية المملكة 2030 والارتقاء بخدماتها لتكون نبراسا يحتذى بحذوها من قبل نظيراتها في الدول الأخرى يجعلها تتبوأ الموقع الريادي في هذا المجال.من جهته أوضح عضو مجلس الإدارة الدكتور زيد بن عبد العزيز الشثري أن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم يقع على عاتقها مسؤولية حفظ أموال القاصرين ومن في حكمهم وتنميتها واستثمارها لهم بأفضل وآمن مجالات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة.وقال: إن الولاية سلطة شرعية يتمكن بها الولي من إنشاء العقود والتصرفات وتنفيذها لمصلحة القاصر، وقد أحسن نظام الهيئة بإضافة المسؤولية للهيئة عن كل مال لا والي له، فكل من يدخل في حكم القاصر ولا والي له فإن الهيئة تكون مسؤولة عن أمواله، وهذا تطبيق للحديث الذي أخرجه الترمذي وحسنه: (السلطان ولي من لا ولي له)، وتمتد مسؤولية الهيئة إلى الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء، والأصل في كل هذا ما جاء في قوله جل وعلا ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وقولوا لهم قولاً معروفا، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا،)، وقوله تعالى ( وَيَسْأَلُونَك عَنِ الْيَتَامَى، قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْر).مما يذكر أن مجلس الوزراء قد قرر خلال جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة البالغ عددهم 9 أعضاء وهم: الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيلي، وأحمد بن عبدالقادر شيبة الحمد، والدكتور محمد بن صالح قاضي، والدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال، والدكتور سرحان بن عبدالله الشمري، وخالد بن أحمد الدوسري، والدكتور عصام بن سعد الغامدي، والدكتور زيد بن عبدالعزيز الشثري، والدكتور محمد بن إبراهيم العضيب.// انتهى //13:31ت م0054