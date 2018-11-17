الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسشاركت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عبر شبكة حاضنات السعودية في المؤتمر الأوروبي لمساحات العمل المشتركة الذي أقيم في هولندا خلال الفترة 14-16 نوفمبر الجاري وذلكتزامنًا مع أسبوع ريادة الأعمال العالمي, سعيًا من منشآت لتنمية قطاع حاضنات الأعمال ومساحات العمل المشتركة في المملكة.وقدم المؤتمر الأوروبي لمساحات العمل المشتركة عددًا من جلسات النقاش في عدة مواضيع متنوعة بمشاركة أكثر من 50 متحدث، كما شارك فيها أكثر من 500 مساحة عمل مشتركة حول العالم.وتأتي مشاركة منشآت عبر شبكة حاضنات السعودية التي دشنت مؤخرًا لتحقيق المزيد من التواصل بين مساحات العمل المشتركة حول العالم ومساحات العمل في المملكة العربية السعودية، ضمن دورها الرامي نحوَ تمكين وتحفيز قطاع حاضنات ومسرعات الأعمال ومساحات العمل المشتركة والريادين في المملكة كما اعتمدت منشآت مؤخرًا لائحة تنظيم قطاع حاضنات ومسرعات الأعمال ومساحات العمل المشتركة في المملكة وقامت بإصدار أكثر من 40 تصريحاً وذلك لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار والتوسع في دعم الابتكار وريادة الأعمال.وتعرف مساحات العمل المشتركة بكونها كيان قائم على الاقتصاد التشاركي يهدف لتوفير مساحات عمل مشتركة وغرف اجتماعات يمكن تأجيرها بالساعة أو باليوم أو بالشهر لريادي الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والعمل المستقل والشركات، من خلال توفر الخدمات الأساسية من مكاتب مغلقة أو مفتوحة مؤثثة وخدمات الاتصالات والسكرتارية، بالإضافة إلى إمكانية إقامة فعاليات وورش عمل وتوفير الخدمات الاستشارية.// انتهى //13:31ت م0055