جدة 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة مساء يوم الأربعاء الموافق ١ / ٦ / ١٤٤٠ هـ الحفل السنوي الذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم بجدة؛ لتكريم أوائل الطلاب المتفوقين للعام الدراسي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبد العزيز.وقدّم المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على رعايته الكريمة ودعمه الدائم لأبنائه الطلاب ومشاركته لهم فرحة التتويج والتفوق, مؤكداً أن ذلك هو المحفز الأكبر لهم لمواصلة تميزهم وتفوقهم.من جهته أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم جدة عيسى الزهراني أن الطلاب المكرمين يزيد عددهم على ٢٤٠ طالباً متفوقاً من مدارس التعليم العام والأهلي ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة.// انتهى //13:31ت م0056