الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسعقدت الجمارك السعودية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامجًا تدريبيًا حول آليات تفتيش الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد وذلك بمقرها الرئيس خلال الأسبوع الماضي وبمشاركة متخصصين من هذه الجهات.ويهدف البرنامج إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، وذلك من خلال من توحيد آليات العمل بالمنافذ الجمركية، كما يهدف البرنامج إلى تدريب المشاركين على أساليب الكشف والمعاينة للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، بالإضافة إلى التدريب على طريقة تصنيف هذه المنتجات الكهربائية وربطها بالبنود الجمركية الخليجية.كما تضمن البرنامج التدريبي التعريف بالمفاهيم والمبادئ للتحقق من المطابقة لهذا النوع من الأجهزة الكهربائية، والتدريب على كيفية التحقق من صحة شهادات المطابقة الخليجية ومطابقتها مع المنتجات التي خضعت لإجراءات المنظومة الخليجية.يُذكر أنه أقيم مؤخرًا برنامج تدريبي مماثل في كل من جمرك ميناء جدة الإسلامي، وفي مقر فرع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بالمنطقة الشرقية، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة من هذا البرنامج لجميع المتخصصين في مجال الرقابة على "الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد".// انتهى //13:36ت م0057