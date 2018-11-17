الدمام 09 ربيع الأول 1440 هــ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة غداً ، فعاليات اللقاء السنوي الخامس عشر للجهات الخيرية، وذلك بفندق الشيراتون الدمام .وأوضح الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة المشرف العام على الملتقى سمير العفيصان أن الملتقى يضم مجموعة من المستشارين في عدة مجالات علمية وعملية يجتمعون لأجل تقديم الاستشارات في مجال العمل الخيري للمشاركين في اللقاء السنوي الخامس عشر للجهات الخيرية .وبين العفيصان أن المنتدى يوثق جميع الاستشارات المقدمة والرد عليها ليقوم بعد ذلك بمراجعة هذه الاستشارات لنشرها وتعميمها بعد تجريدها من أسماء المشاركين والجهات التابعة لهم لتستفيد منها كافة الجهات الخيرية بالمملكة ، مشيراً إلى أنه يتاح لكل مشارك اختيار 4 استشارات 3 منها مؤكدة مباشرة وواحدة على قائمة الانتظار ويتم جدولة اختيارات المشاركين باسم المستشار المرشح له وموعد لقائه من خلال برنامج خاص ووفقا لآلية إلكترونية منظمة.وأبان العفيصان أن منتدى الاستشارات يحظى سنويا باهتمام العديد من الجهات الخيرية ، كما أن هناك 60 مستشارا قدموا الاستشارات العام الماضي على هامش اللقاء الرابع عشر للجهات الخيرية والذي انطلق العام الماضي تحت عنوان "العلاقات العامة والإعلام في الجهات الخيرية".// انتهى //13:37ت م0059