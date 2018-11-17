المدينة المنورة 9 ربيع الأول 1440هـ الموافق 17 نوفمبر 2018م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, خريجي برامج معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة بالمدينة المنورة في البرنامج المتقدم للأداء الحكومي المتميز HPG , وكذلك خريجي المعهد من البرنامج المتقدم للقيادة والإدارة PALM11 الذي حضره نخبه من القيادات من ٩ دول مختلفة , وذلك خلال الحفل الختامي للملتقى الأول للقيادات بالمدينة المنورة تحت شعار "دور القطاع الخاص والقطاع الثالث في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ في مجال الرعاية الصحية" ، كما كرم سموه رعاة الملتقى .ويأتي الملتقى كأول ملتقى تحت مظلة مبادرة "المدينة خيرٌ لهم" التي تستهدف وضع المدينة المنورة كمركز جذب للمعارض المؤتمرات والندوات الدولية المتخصصة لاستقطاب الخبرات العالمية لمنطقة المدينة المنورة .وأطلع سمو نائب أمير المنطقة على المعرض المصاحب للملتقى الذي نظمه معهد مدينة المعرفة الذراع المعرفي لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية .من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية اللواء أمين بن محمد بن شاكر شكره وامتنانه لسمو نائب أمير المنطقة على دعمه وحرصه الدائم على حضور برامج المعهد واهتمامه بمبادرة "المدينة خيرٌ لهم " .وشهد الحفل الختامي توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ومعهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة التابع لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية لدعم مبادرة المدينة خيرٌ لهم والعمل على تحقيق أهداف المبادرة من خلال التعاون في تنفيذ المؤتمرات والمعارض والندوات الدولية .// انتهى //13:48ت م0061