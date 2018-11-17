جدة 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسأنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة تأهيل 723 مواطناً ومواطنة في ختام الأسبوع الثاني من برنامج التدريب المجتمعي " أُتقن 4 ".وبين مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسه ان البرنامج تم تنفيذه في الكليات التقنية للبنين بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة وأضم وميسان وتربة ورنية وكلية الاتصالات بجدة، وكليات التقنية للبنات في مكة المكرمة وجدة والطائف، والمعاهد الثانوية الصناعية بجدة ومكة المكرمة والطائف والليث, حيث بلغ من تم تأهيلهم من الرجال 527 مواطناً، فيما تم تأهيل مواطنة.ودعا كدسه المواطنين للتسجيل في البرنامج الذي يضم العديد من الدورات "المعتمدة" بواقع 16 ساعة للدورة الواحدة وبمعدل 4 ساعات مسائية لمدة 4 أيام أسبوعياً، مشيراً إلى أن الوحدات التدريبية بالمملكة تواصل استقبال طلبات المواطنين والمواطنات في البرنامج الذي يستمر لمدة أسبوعين بدءاً من هذا الأسبوع عبر الرابط https://ctc.tvtc.gov.sa .وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني أن البرنامج يسهم في إكساب المواطنين والمواطنات المهارات التقنية والفنية، والتطوير الذاتي، ونشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع وتنمية الاعتماد على النفس لمواجهة المشاكل المهنية والتقنية في الحياة اليومية بالإضافة إلى التقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة في إجراء الصيانة السريعة أو تلبية متطلبات السيدات واستقطب عبر مراحله الماضية المواطنين والمواطنات من المدنيين والعسكريين والقطاع الخاص بالإضافة إلى المتقاعدين كما أستقطب عدد من المتعافين من داء المخدرات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص .من جهته أوضح رئيس مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله باخشوين أن برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن 4" يواصل نجاحه كأحد أهم برامج المسئولية الاجتماعية بالمؤسسة وتلبية لرغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم الحياتية ورفع كفاءتهم في المجالات التقنية والمهنية والمهن النسائية كالتجميل وغيرها ، مشيرا الى أنه في حال صعوبة التسجيل الإلكتروني يمكن للمتقدم مراجعة الوحدة التدريبية التي يرغب التسجيل بها واختيار الدورة ومن ثم دفع الرسوم 200 ريال ليصله سنداً إلكترونياً عبر رسالة نصية .يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كانت قد أعلنت عن 21 دورة متخصصة ضمن برنامج التدريب المجتمعي " أتقن4" والتي تنفذ في وحداتها التدريبية المنتشرة على مستوى الدولة منذ 26 صفر الماضي وتستمر أربعة أسابيع بقي منها أسبوعان وتشمل هذه البرامج للبنين " الكهرباء والتمديدات المنزلية، التبريد والتكييف، صيانة السيارات، مقدمة في لغة الطيران، العوامل البشرية في الطيران، مقدمة في أجهزة ومكونات الطائرات، مقدمة في سلامة الطيران، الأمن السيبراني " . فيما تشمل للبنات " التجميل وتصفيف الشعر ".كما تشترك الوحدات التدريبية للبنين والبنات في تقديم تخصصات " شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، التصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، أساسيات مونتاج وتحرير الفيديو، مهارات تصميم الجرافيك، تصميم واجهات التطبيقات، تطوير الواجهة الأمامية لمواقع الأنترنت، الروبوت والذكاء الاصطناعي، صيانة الجوال، مقدمة في مايكروسوفت أوفيس، وإدارة الفعاليات والمناسبات ".// انتهى //13:52ت م0062