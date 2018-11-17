بريدة 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسلم تكن منطقة القصيم ضمن خارطة هذا الوطن العزيز إلاّ منطقة ولاّدة للمتميزين في شتى المجالات الشرعية والعلمية والاجتماعية، حيث يتسابق أبناؤها وبناتها لكسر الحواجز وشق الطريق بثقة للوصول إلى تحقيق هدف خدمة الوطن بعلمهم وعطائهم غير المحدود، وتقديمهم المبادرات المتميزة التي تحظى بدعمٍ وتشجيعٍ مستمرٍ من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الذي يحرص منذ أن كلفه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإمارة المنطقة على دعم وتحفيز وتشجيع أبنائها نحو التميز والعطاء وتحقيق كافة الخطوات المباركة للوصول إلى المعالي .وقد قدمت ودعمت إمارة منطقة القصيم العديد من المبادرات والأعمال المتميزة التي حظي بعضها بتكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ خلال زيارته للمنطقة مؤخراً، حيث تفضل بتكريم 7 متميزين خلال حفل استقباله - أيده الله - لأهالي المنطقة بمناسبة زيارته الميمونة لها، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ وقد زرع ذلك التكريم تحفيزاً وهمة داخل كل فرد من أفراد المنطقة الذين باركوا للمكرمين وعبروا عن رغبتهم في مواصلة العمل للبناء وتحقيق طموحاتهم التي لا حدود لها والوصول إلى عنان السماء .وقد شمل التكريم في مجال "العلوم الشرعية" : أحمد بن عبدالعزيز العيدان الحاصل على جائزة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره لعام 2017م ، وجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ لعام 1438هـ , والمركز الأول على مستوى المملكة لحفظ القرآن الكريم .كما شمل في "علوم الفضاء" : المهندسة مشاعل بنت ناصر الشميمري , وهي أول مهندسة صواريخ في منطقة الخليج , وكان بحث الماجستير الذي قدمته لوكالة ناسا الفضائية عن الصواريخ النووية السلمية لإرسال الإنسان إلى كوكب المريخ .// يتبع //15:35ت م0075

وفي مجال "التطوع والحراك الاجتماعي" شمل التكريم : أفنان بنت علي الدبيخي قائدة فريق سخاء التطوعي ، التي أسست أول فريق تطوعي بالقصيم عام 1433هـ ، والذي قدم 109 أعمال تطوعية بواقع عمل 981 يوما بمعدل 4935 ساعة تطوعية وضم أكثر من 535 متطوعة وقدم خدماته عبر عدة مجالات متنوعة شملت جوانب , إنسانية , وتدريبية , وتوعوية , وترويحية , استفاد منها 14385 مستفيداً ومستفيدة .وفي مجال "تحدي الإعاقة ونجومية الرياضة" شمل التكريم : رشيد بن سالم البريه ,الذي كسر القاعدة وتحدى الإعاقة ونجح في تصديه لظروف قدراته المحدودة ليصبح نجماً في بطولة الكاراتيه , وحصل على المركز الأول في بطولة أورنولد شورياتن نيقر العالمية لجميع أنواع الدفاعات عن النفس المقامة في ولاية أوهايو الأمريكية لعام 2018م وعلى المركز الثاني في بطولة أسبانيا لعام 2013م والمركز الثاني في بطولة إيطاليا لعام 2014م والمركز الأول في بطولة فرنسا لعام 2015م والمركز الثاني في بطولة أسبانيا لعام 2016م .وشمل التكريم في مجال "المبادرات الإنسانية" : الممرضة عبير بنت عطا الله العنزي، التي تبرعت بجزء من كبدها لطفلة لا تعرفها بعد أن سمعت استغاثة والد الطفلة بمدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض , وقدمت بعد ذلك في عمل إنساني نبيل كامل حليها دعماً للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد "كبدك" بمنطقة القصيم .وفي مجال "المحافظة على البيئة" شمل التكريم : سليمان بن محمد الخويطر ـ رحمه الله ـ بوصفه من أبرز الشباب المعاصرين الحريصين على المحافظة على البيئة وحماية نبات الغضا وصاحب فكرة منتزهات الغضا .وشمل التكريم في مجال "النشاطات الخيرية " : إبراهيم بن محمد الجالسي، الذي شارك في تأسيس العديد من الأعمال الخيرية بمحافظة عنيزة و اشتملت على تأسيس جمعية طهور لرعاية وخدمة مرضى السرطان , وجمعية أمان الخيرية لمكافحة التدخين والمستودع الخيري ومشروع خيري لرعاية الأيتام ومشروع مشكور الخيري , وبنك الطعام الخيري .الجدير بالذكر أن ذلك التميز وتلك المبادرات والأعمال الخيرية والتطوعية والعلمية لأبناء منطقة القصيم برزت نتيجة للدعم الذي تقدمه إمارة المنطقة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم لتعزيز الحراك الاجتماعي والتنموي والإنساني والعلمي عبر العديد من المبادرات القائمة بروح التكاتف بين أفراد المجتمع , وتشجيع ودعم كافة الإمكانيات التي يتميز بها الأفراد وتحويلها إلى مشاريع وبرامج ونجاحات وعطاءات ملموسة خادمة للمجتمع.// انتهى //15:35ت م0076