الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واستنطلق غداً منافسات بطولة التعليم للريشة الطائرة التي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، برعاية المدير العام للتعليم حمد بن ناصر الوهيبي وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للريشة الطائرة.وستقام منافسات البطولة التي تختتم فعالياتها الأربعاء المقبل على أرض صالة مدرسة ابن كثير الثانوية لتحفيظ القران الكريم بإقامة 126 مباراة بمستوياتها الثلاثة "الفردي، الزوجي، والفرق"، وبمشاركة 40 طالبا يمثلون إدارات كل من: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وجدة، وجازان، والباحة، والأحساء، وعنيزة، والمجمعة.وأكد مدير إدارة النشاط الطلابي في الإدارة الدكتور أنور بن عبد الله أبوعباة استعداد "تعليم الرياض" لاستضافة هذا الحدث الرياضي التعليمي، مشيدا باللجان المنظمة والاتحاد السعودي للعبة.وقال الدكتور أبوعباة " هذه واحدة من خطوات التعاون الكبير والمميز بين وزارة التعليم والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية لإدراج العديد من الألعاب الرياضية من بينها الريشة الطائرة لتصبح بإذن الله واحدة من الألعاب المحببة لأبنائنا الطلاب"، موضحاً أهمية إقامة مثل هذه المسابقات الرياضية التي تهدف إلى زيادة عدد ممارسي الرياضة بشكل عام ولعبة الريشة الطائرة بشكل خاص إضافة إلى الارتقاء بمستوى الممارسين لهذه اللعبة.وأكد أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة سخرت كل إمكاناتها لاستضافة وإنجاح هذا الحدث الرياضي التعليمي المميز، متمنيا التوفيق لجميع الفرق المشاركة.// انتهى //15:48ت م0077