وادي الدواسر 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واستوّجت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، مشاركتها في منافسات التميز الكشفي لمرحلة الأشبال، بتحقيق المركز الثاني لفرسان التميز أبطال المنافسات، والمركز الثاني في مسابقة المبادرات التطبيقية على مستوى إدارات التعليم بالمملكة، التي نظمتها مؤخراً كشافة وزارة التعليم، واستضافتها الادارة العامة للتعليم بمحافظة جدة.وعبّر مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري، عن اعتزازه بما قدمه هؤلاء الأشبال وقائد الوحدة بداح بن عبدالرحمن الدوسري الذين مثّلوا الإدارة من مدارس مواهب الوادي في تلك المنافسات من مستوى مميز، تفوقوا به على كثير من المنافسين، وبارك للأسرة التعليمية والكشفية ذلك الإنجاز الذي يضاف للمنجزات المستمرة لكشافة المحافظة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية؛ مؤكداً أهمية مثل تلك المنافسات الكشفية في تحقيق تطلعات ولاة الأمر لبناء جيل واعٍ يقوم بدوره تجاه مجتمعه ووطنه وفق رؤية وطن وفي ضوء طموحاته.وأشار العُمري إلى أهمية دور تلك المنافسات في الإسهام في إعداد النشء وتوظيف طاقات الأشبال الإبداعية، وتعزيز القيم الأخلاقية والمواطنة الحقة لديهم؛ تحقيقاً لأهداف سياسة التعليم بالمملكة؛ في ظل الدعم الذي يلقاه النشاط الكشفي من القيادات في هذا الوطن المعطاء، ولما يقوم به من دور مؤثر في تربية النشء وصقل مواهبهم وقدراتهم.// انتهى //16:01ت م0083