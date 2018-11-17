المدينة المنورة 9 ربيع الأول 1440هـ الموافق 17 نوفمبر 2018م واستبدأ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة في عمادة الدراسات العليا غداً, الاختبارات التحريرية لـ 2637 مرشحا للقبول في مرحلتي (الماجستير - الدكتوراه) ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل 1440 - 1441هـ البالغ عددها 33 برنامجا بواقع 18 لمرحلة الماجستير و15 لمرحلة الدكتوراه .ودعت عمادة الدراسات العليا المرشحين, إلى التقيد بأوقات وضوابط الاختبارات التي ستكون جميعها في الفترة المسائية عند الساعة السادسة مساء بمبنى السنة التحضيرية مع ضرورة إحضار الهوية الوطنية أو الإقامة والالتزام بالحضور إلى المقر قبل 45 دقيقة من بدء الاختبار، مضيفة أن الاختبارات التحريرية ستكون إلكترونية لجميع المرشحين على مدى أسبوعين " الأسبوع الأول لمرحلة الدكتوراه والأسبوع الثانية لمرحلة الماجستير " .وأوضحت العمادة أن غداً الأحد سيكون مخصصًا لاختبار مرشحي قسم الأنظمة بمرحلة الدكتوراه ويوم الثلاثاء لاختبار المرشحين في أقسام الفقه وأصول الفقه والقضاء والاقتصاد الإسلامي والتفسير والقراءات بمرحلة الدكتوراه, ويوم الأربعاء لبقية المرشحين في مرحلة الدكتوراه بأقسام العقيدة والدعوة والتربية والتاريخ وفقه السنة وعلوم الحديث، أما بالنسبة للمرشحين في مرحلة الماجستير فذكرت العمادة أن اختباراتهم تبدأ الأحد 17 ربيع الأول لمرشحي قسم الأنظمة الذين ستتاح لهم قاعات السنة التحضيرية والحاسب الآلي معا نظرا لكثرة عدد المتقدمين، فيما تم تخصيص الاثنين 18 ربيع الأول لاختبار مرشحي أقسام الفقه وأصول الفقه والقضاء والاقتصاد الإسلامي والتفسير والقراءات, ويوم الثلاثاء 19 ربيع الأول أيضا لمرشحي أقسام القضاء والاقتصاد الإسلامي والتفسير .أما مرشحي أقسام الدعوة والعقيدة والفرق والتاريخ سيكون موعد الاختبار الأربعاء 20 ربيع الأول وتختتم الاختبارات بمرشحي أقسام التربية الإسلامية والإدارة التربوية والمناهج والقراءات وفقه السنة وعلوم الحديث يوم الخميس 21 ربيع الأول 1440هـ .// انتهى //16:19ت م0086