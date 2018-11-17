تبوك 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسشاركت الفرق الشعبية من محافظة املج أمس، في فعاليات المهرجان الأول للتراث والصناعات اليدوية بمنطقة تبوك، المقام في منتزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك، بتقديم عدد من الألوان الشعبية التي تشتهر بها المحافظة .وقدمت الفرق الشعبية على مسرح المهرجان أوبريت بعنوان "الله ياملج عليك"، وعدد من الرقصات الشعبية وسط حضور كبير من زوار المهرجان، إضافة للون الخبيتي والعزف على السمسمية .وتخلل الفعاليات، إلقاء قصائد شعرية، واستضافة أحد حرفي أدوات الغوص الذي تجاوز عمره التسعين عاماً، الذي اطلع الحضور على معانتهم مع البحر لجلب الأصداف باستخدام السفن الشراعية واستخراج ما يجود به البحر لكسب رزقهم في تلك الحقبة من الزمن, فيما قدم الدكتور عبدالله بن مسعود الحبيشي عرضاً عن تاريخ أملج خلال لقاء حوار .في حين ألقى أمين لجنة التنمية السياحية بأملج المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني كلمة نوه من خلالها بما تمتلكه محافظة أملج من مقومات سياحية جاذبة على طول سواحلها البحرية تتعانق مع كثبانها الرملية، مبيناً أن اللجنة ضاعفت جهودها لتنظيم الفعاليات السياحية على مدار العام، مؤكداً أن بيئة أملج جاذبة للاستثمار والسياحة لما حباها الله من طبيعة ومناخ معتدل ومعالم سياحية .// انتهى //16:29ت م0088