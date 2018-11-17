أبها 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسنظمت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة البحث العلمي الخميس الماضي، دورة تدريبية بعنوان "أساسيات ومهارات تصميم وتقديم الملصقات العلمية"، قدمتها أستاذ نظم المعلومات المساعد بجامعة أم القرى الدكتورة عهد الجرف، بحضور عدد من منسوبات الجامعة وطالبات الدراسات العليا, وذلك على مسرح المجمع الأكاديمي بلعصان.وأوضحت وكيلة عمادة البحث العلمي بجامعة الملك خالد الدكتورة زهبة آل رايزة, أن الدورة تهدف إلى التعريف بكيفية إعداد الملصقات العلمية وفق أسس صحيحة، وتنمية مهارات أعضاء وعضوات هيئة التدريس وطلاب وطالبات الدراسات العليا وتحفيزهم على المشاركة بملصقات علمية ناجحة تحتوي على العناصر الأساسية للملصق ويتم تقديمها بطريقة إبداعية.وتناولت الجرف خلال الورشة التدريبية, عددا من الموضوعات منها الملصق الأكاديمي وطريقة كتابة النصوص، واستخدام الألوان والصور والجداول لعرض المحتوى وإيصال فكرة البحث، مؤكدة أن الملصقات الأكاديمية تلخص محتوى البحث باختصار ويتم من خلالها عرضه بشكل جذاب، كما تفتح باب النقاش ما بين الباحث والجمھور، وتعطي القارئ فكرة سريعة عن موضوع البحث، مبينة سبل استخدام الملصقات العلمية المتمثلة في الملتقيات العلمية في الجامعات، والملتقيات لطلاب الدكتوراه والمؤتمرات العلمية والأوراق المنشورة، والملخصات البحثية، والمسابقات التنافسية ببن الطلاب، ومشاريع التخرج.// انتهى //17:08ت م0091