رياضي/ السلام يتوج بطلاً لدرع الاتحاد السعودي للدراجات "كبار"
السبت 1440/3/9 هـ الموافق 2018/11/17 م واس
الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واس
توج فريق السلام, بطلاً لبطولة درع الاتحاد السعودي للدراجات الثالثة "كبار" التي اختتمت اليوم في الخبر، وذلك ضمن البرنامج الزمني الداخلي للدراجات 2018 - 2019 م .
وجاء تتويج السلام في منافسات الفرق بعد أن حصل على 120 نقطة، وفي المركز الثاني فريق الفتح بـ 100 نقطة، وحل بالمركز الثالث ترك السعودية بـ 80 نقطة .
وفي نتائج الفردي حقق المركز الأول دراج السلام علي جساس، والثاني زميله مصطفى الربيع ، والثالث حسن الحبيب من فريق الفتح .
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17:24ت م
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