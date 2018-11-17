الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واستوج فريق السلام, بطلاً لبطولة درع الاتحاد السعودي للدراجات الثالثة "كبار" التي اختتمت اليوم في الخبر، وذلك ضمن البرنامج الزمني الداخلي للدراجات 2018 - 2019 م .وجاء تتويج السلام في منافسات الفرق بعد أن حصل على 120 نقطة، وفي المركز الثاني فريق الفتح بـ 100 نقطة، وحل بالمركز الثالث ترك السعودية بـ 80 نقطة .وفي نتائج الفردي حقق المركز الأول دراج السلام علي جساس، والثاني زميله مصطفى الربيع ، والثالث حسن الحبيب من فريق الفتح .// انتهى //17:24ت م0092