الجزائر 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسالتقى رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى اليوم ، رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا, ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، وذلك على هامش أعمال القمة الاستثنائية الـ11 للاتحاد الإفريقي المنعقدة حالياً بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا .وتناول اللقاءان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:33ت م0093