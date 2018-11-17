عام / رئيس الوزراء الجزائري يلتقي رئيس جنوب إفريقيا ونظيره المصري
السبت 1440/3/9 هـ الموافق 2018/11/17 م واس
الجزائر 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واس
التقى رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى اليوم ، رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا, ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، وذلك على هامش أعمال القمة الاستثنائية الـ11 للاتحاد الإفريقي المنعقدة حالياً بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا .
وتناول اللقاءان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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17:33ت م
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