الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واساختتمت على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة, منافسات بطولة المملكة للتايكوندو المفتوحة للبومسي (للناشئين والشباب والأولى) وبطولة المملكة المفتوحة للهيئات للدرجة الأولى، بمشاركة 17 فريقاً .وحقق بطولة البومسي نادي الهدى، وحل الترجي وصيفاً، فيما جاء مركز فنون آسيا ثالثاً، وحصل لاعب فنون آسيا معاذ الحسن على جائزة أفضل لاعب في البومسي وفريق عكاظ على أفضل فريق .أما في منافسات القتال (الكاروقي), جاء مركز فنون آسيا بالمركز الأول، ومنتخب الحرس الوطني ثانياً، ومركز اللياقة المحترفة ثالثاً، ومنتخب قوات الطوارئ الخاصة رابعاً، بالإضافة إلى جائزة الفريق المثالي، ونال لاعب فنون آسيا خالد علي جائزة أفضل لاعب في الكاروقي .وفي ختام البطولة, كرم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو رئيس لجنة المدربين محمد نوح قاضي, الفائزين بجوائز البطولة والرعاة ومكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة .// انتهى //17:53ت م0095