طرابلس 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسفاز منتخب ليبيا لكرة القدم على سيشل بثمانية أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم على أرضية ملعب «لينيت»، في روشي سليمان بالعاصمة السيشلية «فكتوريا»، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لحساب التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.وقد أحرز أهداف المنتخب الليبي انيس السلتو هدفين وأضاف ربيع شادي والصبو وحمدو المصري وخالد مجدي وسالم المسلاتي باقي الأهداف بمعدل هدف لكل لاعب منهم وبهذا الفوز يرفع المنتخب الليبي رصيده إلى 7 نقاط من 5 مباريات.// انتهى //18:17ت م0096