عمّان 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسأفادت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن اليوم بأن أنشطة الاحتلال الاسرائيلي الشهر الماضي، تسببت باستشهاد 31 فلسطينياً ، واعتقال 448 اخرين، بينهم العديد من النساء والأطفال دون سن الثامنة عشرة .وأوضح تقرير رسمي نشرته الدائرة أن قوات الاحتلال اقتحمت 574 تجمعًا سكنيًا للفلسطينين خلال الشهر الماضي, إضافة إلى مواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها ضد المقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسياساتها الاستيطانية والتهويدية والعنصرية ضد الفلسطينيين.وبين التقرير قيام السلطات الاسرائيلية بإقرار عدد من المشاريع الاستيطانية ، التي تهدف الى تكثيف الاستيطان وترسيخ الوجود اليهودي في عدد من المدن وفي طليعتها القدس؛ عبر الشروع ببناء 20 الف وحدة استيطانية شرق القدس، وبناء 31 وحدة استيطانية في الحي الاستيطاني وسط الخليل، وبناء 14864 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات "غوش عتصيون الواقعة بين بيت لحم والخليل.// انتهى //18:17ت م0097