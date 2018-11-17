ماليه 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -, حضر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، مستشار خادم الحرمين الشريفين اليوم، مراسم تنصيب فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيساً لجمهورية المالديف.ونقل سموه لفخامة رئيس جمهورية المالديف خلال لقائه به ضمن الاحتفالات التي أقيمت في العاصمة ماليه ، تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بهذه المناسبة، وتمنياتهما لشعب جمهورية المالديف بمزيد التقدم والازدهار .رافق سمو الأمير منصور بن متعب خلال حضوره مراسم التنصيب، معالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف المهندس بدر بن علي الكحيل.// انتهى //18:22ت م0098