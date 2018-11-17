الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واستجري حاليا الاستعدادات النهائية لانطلاقة مهرجان اليوم العالمي للطفل في دورته الحادية عشر وذلك خلال الفترة من 13ـ 15 ربيع الأول الموافق 21ـ23 نوفمبر تزامناً مع الاحتفالية العالمية بيوم الطفل التي تصادف 20 نوفمبر من كل عام، تحت شعار "11 عاما من البهجة"، وذلك بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.ويهدف المهرجان الى بث ثقافة حقوق الطفل، والسعي الى إكساب الطفل عدداً من المهارات الإبداعية والفنية، وسيكون لكتاب الطفل حضوره في المهرجان من خلال مشاركة عدد من دور النشر والمكتبات المحلية المتخصصة.وستشارك عدد من سفارات الدول الشقيقة والصديقة في هذا المهرجان حيث تعرض ملامحاً من ثقافتها وعروضاً فلكورية، بالإضافة إلى مشاركة الجهات الحكومية والأهلية المهتمة بشؤون الطفل وكذلك المدارس الابتدائية.وسيستقبل المهرجان جمهوره ابتداء من الخامسة عصراً وحتى التاسعة مساءًا والدعوة عامة للجميع للاستمتاع والاستفادة من فعاليات وبرامج المهرجان، بينما يستقبل طلاب المرحلة الابتدائية صباحا حيث يقيم لهم مسابقة في المسرح التربوي.ويتضمن المهرجان عدداً من الفعاليات والبرامج والأنشطة المختلفة التي تتنوع ما بين عروض مسرحية ومسرح العرائس وعروضاً خاصة بالسيرك إلى جانب إقامة ورش فنية وأشغال يدوية وتكريم للأطفال المبدعين في جميع المجالات، كذلك يتضمن أجنحة خاصة للاختراعات والفنون التشكيلية والتصوير وغيرها، بالإضافة إلى مسرح المواهب.الجدير بالذكر أن الاحتفالية السنوية مهدت الطريق لتكريس حضور الطفل وثقافة الطفل لدى الكثير من الجهات وذلك من خلال النجاح الذي حققه على مستويات مختلفة والأصداء التي أحدثها في مجالات متنوعة خلال الدورات العشر السابقة، ويعد الحضور للمهرجان والاستفادة من فعالياته للجمهور مجاني، وينتظر الأطفال الكثير من الفعاليات والهدايا ًالتي ستقدم لهم طيلة أيام المهرجان.// انتهى //18:23ت م0099