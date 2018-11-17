مكة المكرمة 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واستنطلق غداً , منافسات بطولة التعليم لكرة اليد بالمرحلة الثانوية التي تستضيفها إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة والمقامة في مقر صالة اليد بنادي الوحدة الرياضي، حيث يشارك في هذه التصفيات النهائية ثمان إدارات تعليمية هي: مكة المكرمة والرياض وجدة وشروره والمخواة والشرقية والأحساء وجازان.وأوضح المدير العام لتعليم منطقة المكرمة المشرف العام على هذه البطولة محمد بن مهدي الحارثي, أن استضافة الإدارة هو حافز لإبراز جهود الكوادر الإشرافية والتعليمية وذلك في القدرة على تنظيم مثل هذه البطولات التي ينتج عنها طاقات ومواهب ستكون رافداً قوياً للمنتخبات السعودية خلال الفترة القادمة، لذلك تم الاستعداد بشكل مبكر في تشكيل جميع اللجان ذات الخبرة المميزة في دعم ونجاح مثل هذه البطولات .وأفاد أن الرياضة السعودية حظيت باهتمام كبير في رؤية المملكة 2030م التي أُطلقت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إذ جاء منها أن الدولة ستشجع الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميز رياضي على الصعيدين المحلّي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة في عدد منها، وبمتابعة دؤوبة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مع حرص معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى في أن تستمر هذه اللقاءات الهادفة لأبناء الوطن، مع تقديمه الدعم الكامل لجميع إدارات التعليم لإبراز وتقديم المواهب في المجالات التي ستكون رافداً أساسياً لبناء وتنمية الوطن الغالي على قلوب الجميع .فيما أكد رئيس قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي بتعليم منطقة مكة المكرمة رئيس اللجان الفنية للبطولة سعد بن محمد الزهراني, أن البطولة تجتمع فيها ثمان إدارات تعليمية تم توفير السكن الملائم لهم والمواصلات التي تنقلهم إلى مقر البطولة مع مرافقة جميع الإدارات أحد منسوبي إدارة تعليم مكة وذلك من أجل تقديم جميع الخدمات لهم في أسرع وقت .وأشار إلى أن اللجان الفنية بدأت أعمالها منذ وقت مبكر حيث تم عقد العديد من اللقاءات في مقر الإدارة العامة وفي بيت الطالب مقر استقبال الوفود, حيث تم الاطلاع على جاهزية السكن والمرافق التي يحتاجها أعضاء الوفود أثناء التواجد في المقر، إضافة إلى وضع جميع الخطط التي سيتم تنفيذها والعمل عليها خلال أيام البطولة .// انتهى //18:29ت م0100