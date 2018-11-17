الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة, أن يوم الخميس القادم 22 / 11 / 2018م، هو آخر يوم لتسجيل المزارع في برنامج "سجل"، التي ترغب بالاستمرار في زراعة الأعلاف وينطبق عليها الشروط التي أعلنت عنها الوزارة سابقاً.وأوضح مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بالوزارة المهندس محمد العبد اللطيف، أن من يزرع الأعلاف بدون رخصة زراعية بعد هذا التاريخ، يعد مخالفاً للنظام، وستُطبق بحقه العقوبات والغرامات المالية، مبيناً أن مقدار الغرامة 4000 ريال عن كل هكتار أعلاف مزروع بدون رخصة نظامية.وعن آلية مراقبة المزارع وضبط المخالِف منها, أكد المهندس العبد اللطيف أن الوزارة ستقوم بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز برصد المخالفات وضبطها آلياً عبر الصور الفضائية, حاثاً أصحاب المزارع المحورية التي لم تسجل بسرعة الاستجابة لتوجيهات الوزارة والتسجيل في البرنامج.يُذكر أن وزارة البيئة, أكملت استعداداتها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف ابتداء من 25 صفر 1440هـ في مناطق الرف الرسوبي.// انتهى //18:32ت م0101