ماليه 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واساستقبل فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف في المكتب الرئاسي بالعاصمة ماليه اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مستشار خادم الحرمين الشريفين.وفي بداية اللقاء, قدم سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة ترشيحه رئيسا للبلاد وآدائه اليمين الدستورية، منوها سموه بالعلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف التي تشهد مزيدا من التقدم.من جانبه حمل فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح, سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب, شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاركة المملكة بهذه المناسبة، متمنيا لخادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية وللمزيد من العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.يأتي ذلك على هامش حضور سمو الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز مراسم تنصيب فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيساً لجمهورية المالديف، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.حضر الاستقبال معالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف المهندس بدر بن علي الكحيل.ومن الجانب المالديفي معالي وزير ومستشار رئيس جمهورية المالديف علي زاهر، ومعالي وزير خارجية جمهورية المالديف محمد شهيد.// انتهى //18:51ت م0103