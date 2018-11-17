ماليه 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسغادر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مستشار خادم الحرمين الشريفين اليوم العاصمة المالديفية ماليه، بعد حضوره نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مراسم تنصيب فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيساً لجمهورية المالديف.وكان في وداع سموه بمطار فيلانا الدولي رئيس مجلس الشعب المالديفي قاسم ابراهيم ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف مترك بن عبدالله الدوسري .وغادر في معية سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف المهندس بدر بن علي الكحيل.// انتهى //19:28ت م0107