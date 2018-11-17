ثقافي / "فن صياغة وتوجيه الأسئلة الصفية" دورة في عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم
السبت 1440/3/9 هـ الموافق 2018/11/17 م واس
بريدة 9 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واس
تنظم عمادة خدمة المجتمع بالتعاون مع كلية التربية بجامعة القصيم ، بعد غد الاثنين دورة تدريبية بعنوان "فن صياغة وتوجيه الأسئلة الصفية" التي يقدمها رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الدكتور أحمد بن محمد التويجري ، لمدة يومين ، وذلك في مقر عمادة خدمة المجتمع ببريدة .
وسيتناول المدرب مهارات التدريس الأساسية والفرعية ، ومهارات طرح الأسئلة الصفية باعتبارها إحدى مهارات تنفيذ الدرس ، بالإضافة إلى استعراض عدد من التجارب الميدانية لاستخدام مهارة إثارة الطلبة داخل الصف من خلال طرح الأسئلة المتنوعة ، يلي ذلك تطبيقات عملية لفن إدارة الصف من خلال تنويعها ، واستعراض معيقات تنفيذ مهارة إثارة الطلبة عبر الأسئلة الصفيه المتنوعة.
يذكر أن الدورة مجانية وتستهدف المعلمين والمعلمات والمهتمين في المجال التربوي ، ويمكن التسجيل من خلال الدخول على موقع عمادة خدمة المجتمع ببريدة .
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21:04ت م
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